Лидер Бразилии: Все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта

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Все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта. Об это заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите лидеров ЕС и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе.

«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать», — приводит агентство Bloomberg его слова.

В ходе саммита Лула да Силва выступил против резких и поспешных высказываний в адрес России. В частности, он раскритиковал слова президента Чили Габриэля Борича, который призвал лидеров стран Латинской Америки осудить Москву. Бразильский лидер также заявил о необходимости создать союз государств, которые смогут помочь в достижении мира между РФ и Украиной.