Кремль руками Варданяна решил устроить дорожный террор

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В «зоне безответственности» РМК — очередная провокационная выходка. Сторонники Рубена Варданяна, марионетки Кремля на карабахском поле, доблестно перекрыли трассу Агдам-Ханкенди, по которой, согласно упорным слухам, должны были доставить гуманитарную помощь.

Это, безусловно, тот случай, когда хочется сказать что-то вроде «маски сброшены». Если бы Варданяна и верхушку сепаратистов интересовали гуманитарные поставки, то они уж точно не стали бы перекрывать дорогу Агдам-Ханкенди после слухов о поставках гуманитарных товаров. Другое дело, что визг о «гуманитарной катастрофе» и «блокаде» используется исключительно в качестве «пиара» для того, чтобы «обосновать» главную цель — убрать азербайджанский ППП «Лачин» на дороге Герус-Ханкенди и восстановить режим «проходного двора». И тем более понятно, что за этими играми стоят вовсе не ханкендинские фигуры — Варданян действовал и действует исключительно по указке Кремля. И на кону вовсе не «бизнес» росмиротворцев по провозу коммерческих грузов, а кое-что посерьезнее — возможности использовать Карабах для вооруженных провокаций и силового давления на Азербайджан.

Но, похоже, эта «пиар-установка» не находит понимания у мировых лидеров. И вот уже Варданян напускается в соцсетях на главу ЕС Шарля Мишеля, который высказался в поддержку транзита по Агдамской дороге: «Шарль Мишель легитимизирует блокаду «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval), одобряя предложение Азербайджана об использовании дороги через Агдам. Так, вместо решения существующих проблем посредники невольно способствуют возникновению новых». И вообще, по мнению Варданяна, «каждый, кто делает заявления об использовании этой дороги, служит интересам Азербайджана. Если бы их действительно интересовала судьба арцахских армян, то вместо этой дороги они бы еще вчера потребовали открыть гуманитарный воздушный коридор и применить санкции против Азербайджана».

Но вся проблема в том, что, перекрыв Агдамскую дорогу по наущению Кремля, сепаратисты убедительно продемонстрировали всем незашоренным наблюдателям, что гуманитарные поставки их не интересуют ни в малейшей степени, что именно верхушка сепаратистов держит в заложниках немногочисленное мирное население зоны временного размещения РМК и что желают здесь вернуть себе полную «свободу контрабанды» на трассе Герус-Лачин-Ханкенди.

А этого не будет. Но дополнительные аргументы в пользу начала антитеррористической операции Рубен Варданян Азербайджану предоставил. Мирное население Карабаха — наши граждане, и если их держат в заложниках и лишают гуманитарных поставок — если ситуация дойдет до красной черты, Азербайджан решит проблему собственными силами. А мы это умеем.

Отдел политики Minval.az