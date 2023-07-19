Сказ о заурядном либерале

742 Просмотров

Мало кому сегодня придет в голову отрицать, что империализм стал транснациональным явлением, и он усиленно работает над расширением пределов своего влияния. Главным его оружием продолжает оставаться манипуляция массовым сознанием. Для достижения преследуемых целей он массированно работает над созданием героев, и они быстро рождаются. Но мало кто в этом амплуа становится долгожителем. Большинству из них уготована несчастливая участь, потому что их личностные качества, несмотря на старания масс-медиа и интернет ресурсов, не тянут на роль, которую для них определяют правящие элиты.

Одним из «героев» новой эпохи, на глазах превратившимся в истого антигероя, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Его грубые ошибки во внутренней и внешней политике, провальная экономическая доктрина довели до отчаяния чувствительные категории французского народа.

У каждой страны, у каждой общности, как известно, имеются национальные особенности и специфические пристрастия. Французы предпочитают людей, которые успешно борются не с мифическими, а реальными проблемами. Им присуще отвергать людей из высоких кругов, которые вовсе не являются патриотами, а лишь изображают из себя тех, кто предан идеалам.

Тест по пресловутой формуле «быть или казаться» оказался для президента Пятой Республики ловушкой. Массы его просчитали.

Однако глава государства по этому поводу особенно не печется. Продолжает не замечать даже такую угрожающую тенденцию, как падение социального тонуса народного большинства. Переключившись на внешний сектор, он продолжает попытки делегирования особых полномочий транснациональным монстрам, чтобы они продолжали ограничивать свободу и независимость суверенных государств и заморских владений.

Но на дворе двадцать первый век, познавшие ужасы колониальной эпохи народы все яростнее сопротивляются диктату макроновской Франции, отвергают неоколониальные замашки падшей метрополии. Тем не менее, корчащий из себя политического монстра Макрон рвется переломить обстановку на колониальном фронте, интенсивно посещает заморские территории и государства, которые Франция на протяжении времен удерживала под жестким гнетом. Ему не терпится восстановить утраченную славу державы с помощью хищнической стратегии, которая подразумевает завоевание и эксплуатацию народов, их природные богатства военными, политическими и экономическими методами.

Макрон в новой истории самый непопулярный глава государства страны, и об этом свидетельствует его падающий рейтинг. Он боится выходить к людям, которые удостаивают его пощечинами и плевками, подарками в виде тухлых яиц и оскорблений. А с него, как с гуся вода. Это же надо умудриться так надоесть согражданам, чтобы тебя всегда встречали унизительными восклицаниями и едкими вопросами.

Он попросту не в силах дать вразумительные ответы на насущные вопросы. Не потому ли как мантру повторяет избитую сентенцию «управление государством не зависит от отдельных лиц, решающую роль играет сложившаяся система»?! Он уверовал, что с помощью спорного нарратива высвобождает себя от ответственности за нерешенные проблемы. А многие из них, между прочим, появились в ходе его президентской каденции.

И потом, если система дает сбой, ее обязаны выправить правящие круги, первые лица, ответственные за высокое управление. Если ими овладевает безразличие к нуждам современников, это не прощается.

Подвешенное состояние неурядиц прокладывает дороги к тотальной хаотизации. И кто отважится утверждать, что Франции при таком нерадивом руководителе не угрожают новые потрясения? У Эммануэля Макрона большой пассив, и беда в том, что он безудержно растет, а президент продолжает пребывать в показной уверенности. В принципе, это его заслуга, что институт президентства во Франции быстро утратил свой престиж.

Бывшие главы Пятой Республики Жорж Помпиду, Валерий Жискар д-Эстен, Франсуа Миттеран, тот же Жак Ширак оставили след в истории страны и в памяти народа, как большие личности. Будучи состоявшимися государственниками, придали блеск и славу своей стране успешными реформами и востребованными делами.

Макрон уж точно не сможет занять место рядом с выдающимися лидерами ушедшей эпохи. Он отличился весьма пагубным способом, не осознавая, что в межгосударственных отношениях важную роль играет личная репутация лидера, его имидж, который становится личным завоеванием политика.

Каждая ошибка, или каждый успех автоматически трансформируется в политический капитал, и хорошо, если он несет в себе положительный коэффициент. Как раз по этой части в багаже Макрона не густо. Он только наращивает дурную славу, бросая тень на репутацию своего государства.

Успешность, или наоборот, не успешность по отношению к национальным лидерам – показатель красноречивый, и не имеет значения, о каком лидере идет речь, или какую страну он представляет. В истории со светлым образом остаются лишь те лидеры и политические деятели, которым удается вести рациональный и дальновидный курс, приносящий людям уверенность и благосостояние.

Если провести сравнение между Францией и Азербайджаном, то не трудно заметить наличие контрастов в основных показателях глав двух государств. Европейский тяжеловес превосходит лидера Южного Кавказа по территории, численности населения многократно. Однако международное реноме глав государств стран заметно диссонирует.

Президент Ильхам Алиев не первый год признается успешным реформатором и искусным государственным управленцем.

За годы правления он смог реализовать не один важный и эксклюзивный интеграционный проект, заметно ожививший международную среду. Благодаря их реализации, упрочились скрепы стабильности и безопасности. Президент Ильхам Алиев признан в мире, как гибкий лидер страны, обладающий изысканным искусством оратора и переговорщика, как автор уникальных энергетических, транспортно-коммуникационных, гуманитарных и социокультурных проектов. Он себя зарекомендовал в качестве носителя оригинальных идей, которые приносят большой, как нынешним поколениям азербайджанцев, так и десятков государств.



Объективный взгляд на образ лидеров Азербайджана и Франции не оставляет сомнений в том, что Эммануэль Макрон теряется в тени Ильхама Алиева, уступая ему не только в личностных показателях, но и по моральным, деловым и политическим качествам.

Четко прослеживается контраст между ними, особенно в том, как себя они проявляют в большой политике. Франция по милости Макрона открыто педалирует сепаратизм в нескольких регионах мира, в том числе и в Южном Кавказе, подставляя плечо проводникам идеологии армянского цехакронизма.

Его губительная политика разжигания межнациональной розни на Кавказе встретила жесткое противодействие в мире. Не случайно лидеры заморских территорий, которые Париж пытается снова загнать в колониальное лоно, осудили опасный курс Макрона.

На прошедшем в Баку 5 июля 2023 года министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил политику неоколониализма, которую Париж пытается реализовать на заморских территориях и в целом в мире.

Критика азербайджанского лидера в адрес французского руководителя была встречена представительной аудиторией с большим одобрением. Официальный Баку, выработав мирную повестку для Кавказского региона, обнародовал еще и повестку полной ликвидации колониализма в мире. Эта инициатива нашла реализацию в рамках председательства Ильхама Алиева в ДН.

А Бакинская Международная конференция под названием «На пути к полной ликвидации колониализма» пролила ясный свет на преступления Франции в Океании, в зоне Карибского моря и других частях света. Целенаправленная деятельность Бакинской инициативной группы позволила разоблачить противоправные действия французских властей, которые пытаются реанимировать колониализм.

Официальный Париж серьезно обеспокоен этим обстоятельством, потому как свидетельства и тревожные информационные данные, которыми в Баку поделились лидеры неприсоединившихся стран, получили широкую огласку в сообществе. Французские власти очень желали бы скрыть от мировых кругов следы своих преступлений, но Азербайджан, используя международные трибуны, успешно обращает внимание международных сил на тревожные факты. Они угрожают здоровью, безопасности и окружающей среде заморских земель, приводят к новым жертвам среди людей больших ареалов, нанося страшный ущерб мировой флоре и фауне.

Не потому ли президент Э. Макрон решил посетить Новую Каледонию, Вануату и другие острова Океании в конце июля, чтобы откреститься от содеянных злодеяний? Скорее, да. Делая шаг навстречу униженным и обманутым народам стран и владений, Париж пытается оправдаться, но это ему не удается.

Населяющие заморские территории народа, и, особенно, Новая Каледония всерьез озабочены грязной и опасной политикой французского правительства, потому во всеуслышание выражают возмущение и негодование.

Вместо того чтобы заняться усугубившимися проблемами своей страны и заморских территорий, Франция сегодня вмешивается в дела суверенных государств, навязывая им свои фальшивые стандарты. Париж серьезно препятствует процессу армяно-азербайджанской нормализации, реинтеграции армянской общины Карабаха в азербайджанское общество. При этом открыто поддерживает реваншизм Армении, вооружает ее, чтобы спровоцировать новый военный конфликт в Южном Кавказе.

Евросоюз и глава Совета ЕС Шарль Мишель этому противятся, однако Париж продолжает оказывать финансовую поддержку радикальным армянским силам, чтобы заручиться их доверием. Очень странное и непонятное желание.

Президент Азербайджана решительно пресекает деструктивные поползновения французского лидера, открыто обвиняя его в деструкции. А очные споры между лидерами Азербайджана и Франции, как правило заканчиваются победой Ильхама Алиева, которому неоднократно приходилось приводить хозяина Елисейских полей в чувство на полях саммитов и политических форматов.

Франция, целенаправленно проводя дискриминационную политику по отношению к народам заморских территорий и департаментов, на той же Корсике, фактически занимается грабежом природных ресурсов и подавлением прав угнетаемых поколений. Но пробуждение местных народов стало серьезным препятствием на пути грязных устремлений официального Парижа.

Народы десятков стран, пострадавших от французского колониализма, видят реализацию своих надежд в конструктивной политике Азербайджана, который за время председательства в ДН смог создать реальные предпосылки для пресечения вседозволенности французских властей.

Члены Бакинской инициативной группы, возвысив голос правды в защиту пострадавших, подвигли партнеров и дружественные страны начать новый этап непримиримой борьбы против французского неоколониализма. Они вправе строго спросить с Макрона о его преступных деяниях. Точно также сами французы должны спросить с главы государства, почему он, не глядя, распыляет деньги налогоплательщика, выделяет их для милитаризации Армении, тогда как в них нуждаются социальные программы самой Франции, социально и экономически запущенные заморские территории и департаменты.

Эммануэль Макрон сегодня лицемерно жалуется на Азербайджан, будируя несуществующую проблему армян Карабаха, направляет в Армению международных наблюдателей, хотя никакого резона в этом нет, но неистово игнорирует острые проблемы Мартиники и Гваделупы, Новой Каледонии островов Океании.

Мартиника и Гваделупа по среднестатистическим показателям на сегодня мировые рекордсмены по численности онкологических больных. Мужское население на островах косит рак простаты, и уже доказано, угрожающий бич стал следствием широкого использования в хозяйствах высокотоксичного пестицида хлордекона. Жители Мартиники справедливо требуют от Макрона компенсации. Но французское правительство стоически молчит, занимая невозмутимую позицию.

Вспоминается циничная реакция Макрона на хлесткий упрек правительства Алжира, которое подняло вопрос о фантастическом ущербе, нанесенном арабской стране, и об ответственности за массовые убийства, продолжавшиеся аж на протяжении 132 колониальных лет. Ответ заурядного президента возмутил видавших виды политиков.

Выпалив чудовищный ответ «я не несу ответственности за то, что родился не во время массовых убийств», Эммануэль Макрон удостоился презрения миллионов. Впрочем, непристойности ему не занимать.

А ведь прав был философ Эдмунд Берк, пронаблюдавший хронику французской революции, когда изрек: «Горе стране, которая по милости правителей бросается в крайности, считая, что для управления достаточно низкого образования и узости взглядов».

Такое впечатление, что великий ирландец наш современник, да еще и живущий во Франции, не так ли?!

Тофик Аббасов