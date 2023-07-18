Путин передал «привет» погибшим в Украине российским военным

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Президент РФ Владимир Путин запустил новый мем, попросив губернатора Иркутской области РФ Игоря Кобзева передать всем привет после рассказа о погибших в Украине.

Диалог звучал так:

И.Кобзев: Да, поэтому Вам передают слова благодарности, поддержки, и всегда знайте, что мы на страже Родины.

И самое главное хотел бы ещё доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.

В.Путин: Привет им всем передавайте.

И.Кобзев: Обязательно.