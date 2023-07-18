Минобороны России заявило об «ударе возмездия» по Украине |
Uber подкупил Макрона: президента Франции уличили в коррупции |
FAS написала о том, как Армения и другие страны помогают России создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал» |
Стрелков предсказал уничтожение российского миротворческого контингента в Карабахе |
ВСУ сбили шесть российских ракет и 32 иранских беспилотника |
ВС Армении открыли огонь в направлении позиций азербайджанской армии |
США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно |
Азербайджанская параатлетка дважды стала победительницей мирового первенства |
Ожидается прибытие руководителя иракского Курдистана в Азербайджан |
Главное Странности

Путин передал «привет» погибшим в Украине российским военным

Путин передал "привет" погибшим в Украине российским военным

Президент РФ Владимир Путин запустил новый мем, попросив губернатора Иркутской области РФ Игоря Кобзева передать всем привет после рассказа о погибших в Украине.

Диалог звучал так:

И.Кобзев: Да, поэтому Вам передают слова благодарности, поддержки, и всегда знайте, что мы на страже Родины.

И самое главное хотел бы ещё доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.

В.Путин: Привет им всем передавайте.

И.Кобзев: Обязательно.

Теги:
Из этой рубрики
Путин передал "привет" погибшим в Украине российским военным
Странности

Путин передал «привет» погибшим в Украине российским военным

2023/07/18, 13:43
«Блокадный цирк» за вычетом публики
Странности

«Блокадный цирк» за вычетом публики

2023/07/18, 13:07
Салливан: Поддержим Украину, но без американских сапог и солдат
Странности

Салливан: Поддержим Украину, но без американских сапог и солдат

2023/07/17, 20:35
Карасин «обиделся» на Гудрата Гасангулиева и закатил истерику
Странности

Карасин «обиделся» на Гудрата Гасангулиева и закатил истерику

2023/07/17, 19:16
Паника Скабеевой после взрыва на Крымском мосту
Странности

Паника Скабеевой после взрыва на Крымском мосту

2023/07/17, 18:15
МККК не соблюдает минимальных приличий в отношении Азербайджана
Странности

МККК не соблюдает минимальных приличий в отношении Азербайджана

2023/07/17, 14:42
Партия REAL подала заявку на регистрацию, но ее члены оказались либо мертвыми, либо несуществующими
Странности

Партия REAL подала заявку на регистрацию, но ее члены оказались либо мертвыми, либо несуществующими

2023/07/17, 14:10
Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украина
Странности

Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украина

2023/07/17, 12:54
Арестович допустил уступку России 20% территории Украины
Странности

Арестович допустил уступку России 20% территории Украины

2023/07/16, 23:50