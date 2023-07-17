Салливан: Поддержим Украину, но без американских сапог и солдат

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США придерживаются своей позиции по войне России против Украины, которая заключается в предоставлении помощи без отправки своих солдат. Об этом в интервью NBC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил, что еще в начале полномасштабной войны президент США Джо Байден обозначил американскую позицию – его страна будет предпринимать смелые меры, чтобы помочь Украине защитить суверенитет, обеспечивать единство Запада и не допустит начала Третьей мировой войны с Россией.

По его словам, США соблюдали эти три главных принципа. И по мере развития конфликта помощь, которую предоставляли Украине, также развивалась вместе с ним. А Вашингтон попутно узнавал, что можно передавать, а что нет.

«Я не могу сказать, что на уме у Путина. Все, что я могу сказать, это то, что основная позиция США сводится к одному четкому пункту – мы собираемся поддерживать Украину без того, чтобы американские сапоги и солдаты сражались бы с российскими. И это останется константой», – добавил Салливан.