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Паника Скабеевой после взрыва на Крымском мосту

Паника Скабеевой после взрыва на Крымском мосту

В эфире российского пропагандистского шоу устроили истерику из-за взрывов на Крымском мосту. Одиозная ведущая Ольга Скабеева пожаловались, что Россия как «великая держава» должна отреагировать, пишет «Обозреватель».

Также она вспомнила слова Дмитрия Медведева, который угрожал уничтожить Киев. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram.

По словам Скабеевой, Россия должна ответить на взрыв Крымского моста. Пропагандистка выдала, что у РФ должны быть «национальные интересы и чувство собственного достоинства».

«Нужен ответ! У нас должны быть национальные интересы и чувство собственного достоинства. Мы в конце концов великая держава. […] Это наш стратегический объект и наши люди. Что еще должно случиться, чтобы наконец-то развернулась великая держава», – выдала пропагандистка.

Также в эфире своего шоу Скабеева вспомнила, что ровно год назад заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Украины в случае нападения на Крым. Пропагандистка выдала, что России уже нужно обдумывать какие-нибудь ответные действия.

«Год назад Медведев говорил, что, если они покусятся на российский Крым, вместо Киева будет большая воронка. Так надо что-то делать, а не говорить. Я лишь об этом. Надо готовиться, обдумывать, просчитывать действия», –заявила Скабеева.

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