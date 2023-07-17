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МККК не соблюдает минимальных приличий в отношении Азербайджана

МККК не соблюдает минимальных приличий в отношении Азербайджана

Скандал вокруг деятельности МККК разгорается. Minval.az из собственных источников стали известны подробности о деятельности офиса Международного Красного Креста в Ханкенди. Сотрудником этого офиса является некий Роман Шарманян, гражданин Армении, тесно связанный с ее спецслужбами, точнее, СНБ.

Формально в иерархии МККК он считается «местным координатором», а не представителем международной команды МККК.

Вспомним: среди сотрудников МККК в Азербайджане слишком часто всплывают персоны, связанные со спецслужбами Армении и дружественных ей — и, соответственно, недружественных Азербайджану — стран. Достаточно вспомнить сотрудников МККК — граждан Ливана, которые собирали информацию о военных объектах Азербайджана. Но даже если в МККК действительно не в курсе относительно связей своего сотрудника со спецслужбами Армении, это не отменяет других вопросов.

Международный Красный Крест не мог не знать, что Ширинян — гражданин Армении. И что это как минимум вызовет вопросы в Азербайджане.

Поясним: как правило, в представительствах в конфликтных зонах работают члены международной команды, а подчиняется этот офис представительству той страны, на территории которой действует. Именно так происходит, к примеру, в оккупированном Донецке, где офисом МККК руководят граждане «третьих стран», а подчинен он представительству в Киеве. Но соблюдать хотя бы видимые приличия в отношении Азербайджана Красный Крест счел излишним. Офис МККК в Ханкенди подчиняется ереванскому представительству, и работает здесь гражданин Армении с сомнительной репутацией. Причём на должности достаточно ответственной для того, чтобы митингующие в Ханкенди вручали свою петицию с требованиями именно ему. И это уже не контрабандные сигареты или мобильные телефоны в автомобилях МККК, обнаруженные на ППП «Лачин». Это осознанная кадровая МККК как организации, а не «временно нанятых водителей» или еще кого-нибудь. В деятельности МККК в Карабахе давно пора навести порядок.

Отдел политики Minval.az

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