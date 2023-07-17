Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украина

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на взрыв на Крымском мосту.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы.

Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались.

Это трудно, но возможно», – написал он в своем Tg-канале.