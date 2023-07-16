Арестович допустил уступку России 20% территории Украины

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Киеву придется оставить России пятую часть территории, чтобы остальная часть страны вступила в НАТО. Об этом он сказал в эфире у журналистки Юлии Латыниной, его слова приводит «Страна.ua».

«80% территории мы удерживаем», — пояснил он. Остальная часть, по его словам, становится членом альянса. «Могу сказать, это суперисторический шанс», — отметил Арестович.

Экс-советник предположил, что Украина может разделиться по примеру Германии. Раздел страны на два государства произошел после поражения Третьего рейха в 1945 году.

«Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются», — объяснил он, назвав такую возможность «очень неплохой сделкой».

По его мнению, Киев будет пытаться вернуть территории «невоенным путем», так как силовое решение возможно лишь «ценой жизней 200 тысяч человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики».