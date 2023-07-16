В Голливуде к забастовке сценаристов присоединились актеры

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Профсоюз киноактеров, артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) начал забастовку вслед за сценаристами после провала переговоров о заключении нового контракта со студиями и потоковыми сервисами.

Два главных профсоюза Голливуда бастуют одновременно впервые с 1960 года, когда президентом гильдии актеров был Рональд Рейган, отмечает MarketWatch.

SAG-AFTRA, членами которого являются 160 тыс. киноактеров, журналистов, дикторов, ведущих и каскадеров, и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), представляющий интересы работодателей, в том числе Disney, Netflix и Amazon, не смогли достичь соглашения после истечения предыдущего трехлетнего контракта.

В ходе переговоров Гильдия актеров потребовала решения ряда проблем, среди которых – низкая заработная плата, необходимость снимать видеопробы за свой счет и нерегулируемое использование искусственного интеллекта.

В AMPTP заявили, что предложили Гильдии выгодное соглашение, включающее самое значительное за последние 35 лет увеличение минимальной заработной платы, повышение лимита пенсионных и медицинских взносов, а также «инновационное решение» в области искусственного интеллекта, которое защитит права актеров на использование их цифрового образа.

«К сожалению, профсоюз выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям для тысяч и тысяч людей, задействованных в киноиндустрии», – говорится в заявлении альянса.

По правилам SAG-AFTRA, во время забастовки актеры не могут участвовать в кинопроизводстве, включая съемки, прослушивания, репетиции и озвучивание, а также посещать премьеры и каким-либо образом продвигать проекты со своим участием. Действующие запреты ставят под вопрос появление актеров на 75-й церемонии престижной кинопремии «Эмми», которая пройдет в сентябре.