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Иранская полиция следит за соблюдением правил ношения хиджаба

Иранская полиция следит за соблюдением правил ношения хиджаба

В Иране полиция пустила по улицам пешие и автомобильные патрули, цель которых — следить, чтобы женщины правильно носили хиджаб. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Полиция будет патрулировать улицы и выносить предупреждения тем, кто нарушает нормы, пишет агентство. Граждан, которые откажутся подчиниться приказу полиции, будут судить.

Подобные меры должны «способствовать социальной сплоченности» и обеспечивать безопасность общества, сказал собеседник агентства.

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Иранская полиция следит за соблюдением правил ношения хиджаба
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Иранская полиция следит за соблюдением правил ношения хиджаба

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