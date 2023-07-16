Иранская полиция следит за соблюдением правил ношения хиджаба

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В Иране полиция пустила по улицам пешие и автомобильные патрули, цель которых — следить, чтобы женщины правильно носили хиджаб. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Полиция будет патрулировать улицы и выносить предупреждения тем, кто нарушает нормы, пишет агентство. Граждан, которые откажутся подчиниться приказу полиции, будут судить.

Подобные меры должны «способствовать социальной сплоченности» и обеспечивать безопасность общества, сказал собеседник агентства.