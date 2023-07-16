Путин пригрозил ударом кассетными боеприпасами по Украине |
В Баку ожидаются ливни с грозами |
После мощного землетрясения у берегов Аляски объявили угрозу цунами |
Украинцы уничтожили российского комбрига |
За полгода Азербайджан экспортировал почти 11 млрд кубометров газа |
Армяне обстреляли наши позиции в Нахчыване |
Азербайджан разочарован заявлением МИД России |
Бен Уоллес подтвердил свою грядущую отставку (обновлено) |
Азербайджан направил на оборону и нацбезопасность более 2,1 млрд манатов |
Главное Странности

Путин пригрозил ударом кассетными боеприпасами по Украине

Путин пригрозил ударом кассетными боеприпасами по Украине

Россия пока не применяла кассетные боеприпасы в боях с ВСУ, но если такие боеприпасы будут применяться украинской стороной, российская армия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил президент Владимир Путин.

«До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определённый период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин добавил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов.

«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще», — заявил он.

Путин подчеркнул, что ВСУ используют за сутки до 6 тыс. снарядов калибра 155 мм, тогда как США в месяц производят 15 тыс. таких боеприпасов.

«У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», — добавил российский лидер.

Теги:
Из этой рубрики
Путин пригрозил ударом кассетными боеприпасами по Украине
Странности

Путин пригрозил ударом кассетными боеприпасами по Украине

2023/07/16, 14:00
Фото Пригожина в трусах назвали антикремлевским
Странности

Фото Пригожина в трусах назвали антикремлевским

2023/07/15, 21:07
Россия сделала странное заявление на фоне переговоров Алиева и Пашиняна в Брюсселе
Странности

Россия сделала странное заявление на фоне переговоров Алиева и Пашиняна в Брюсселе

2023/07/15, 15:44
Пашинян передал Мишелю письмо главаря сепаратистов Араика Арутюняна (обновлено)
Странности

Пашинян передал Мишелю письмо главаря сепаратистов Араика Арутюняна (обновлено)

2023/07/15, 14:16
Байден напугал девочку, пытаясь ее покусать (видео)
Странности

Байден напугал девочку, пытаясь ее покусать (видео)

2023/07/15, 13:59
Польский врач хотел украсть анализы Саакашвили (видео)
Странности

Польский врач хотел украсть анализы Саакашвили (видео)

2023/07/15, 00:03
Очередной акт исламофобии в Подмосковье (видео)
Странности

Очередной акт исламофобии в Подмосковье (видео)

2023/07/14, 18:02
Глава сената Франции призвал Макрона ускорить поставки французского вооружения Армении
Странности

Глава сената Франции призвал Макрона ускорить поставки французского вооружения Армении

2023/07/14, 16:22
Кремль срывает переговоры: Москва задействовала план по масштабной дестабилизации
Странности

Кремль срывает переговоры: Москва задействовала план по масштабной дестабилизации

2023/07/14, 11:57