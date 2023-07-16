Путин пригрозил ударом кассетными боеприпасами по Украине

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Россия пока не применяла кассетные боеприпасы в боях с ВСУ, но если такие боеприпасы будут применяться украинской стороной, российская армия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил президент Владимир Путин.

«До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определённый период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин добавил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов.

«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще», — заявил он.

Путин подчеркнул, что ВСУ используют за сутки до 6 тыс. снарядов калибра 155 мм, тогда как США в месяц производят 15 тыс. таких боеприпасов.

«У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», — добавил российский лидер.