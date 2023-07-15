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Польский врач хотел украсть анализы Саакашвили (видео)

Польский врач хотел украсть анализы Саакашвили (видео)

Польский врач, который находился в составе группы медиков, следивших за здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попытался вывезти из частной клиники «Вивамед» в Тбилиси образец анализа политика, спрятав его в обуви. Об этом на брифинге рассказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Со стороны одного из польских врачей был непонятный инцидент. В частности, образец [анализа], взятый у осужденного Михаила Саакашвили, польский врач завернул в бумагу и пытался его тайно вынести, спрятав его в обувь», — сообщил Брегадзе.

В доказательство этого заявления, Минюст показал кадры с записью инцидента. Брегадзе публично обратился к МИДу Грузии с просьбой узнать официальную позицию по этому вопросу.

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