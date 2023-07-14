Песков отрицает продление зерновой сделки |
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку |
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак |
Глава сената Франции призвал Макрона ускорить поставки французского вооружения Армении |
В ЮАР заявили, что «были бы счастливы, если бы Путин не приехал» на саммит БРИКС |
В России на ядерном заводе прогремел взрыв |
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях |
Читатели Tg-канала Minval — LIVE: Россия уйдет из Карабаха в 2025 году |
Кремль срывает переговоры: Москва задействовала план по масштабной дестабилизации |
Главное Мнения

Путин может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки

Путин может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки

РФ может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки, считает британский эксперт Naval News Х. И. Саттон, передает BILD.

Для этого у РФ есть несколько возможностей:

– Корабли Черноморского флота РФ могут прямо атаковать торговые суда, которые выходят из Одессы.

– высадка в порту Одессы спецназа.

– заминирование путей следования зерновозов, обвинив при этом Украину в их подрыве.

– атака зерновозов подлодками и также обвинение Украины.

– обстрел зерновозов с самолётов.

По прогнозу Саттона, в ответ Украина может атаковать российские корабли ракетами «Гарпун» и «Нептун», а также авиацией и беспилотниками. Эксперт отмечает, что ключевую роль в урегулировании возможного конфликта будет играть Турция, которая контролирует пролив Босфор.

Теги:
Из этой рубрики
Политолог Чырагов: Мирный договор может быть подписан на границе между двумя странами
Мнения

Политолог Чырагов: Мирный договор может быть подписан на границе между двумя странами

2023/07/14, 17:19
Путин может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки
Мнения

Путин может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки

2023/07/14, 15:33
У Пашиняна призывают сепаратистов начать переговоры с Баку
Мнения

У Пашиняна призывают сепаратистов начать переговоры с Баку

2023/07/14, 14:25
Депутат Захид Орудж – «Минвалу»: «Некоторые говорят, что эта война была договорной. Но это не так»
Мнения

Депутат Захид Орудж – «Минвалу»: «Некоторые говорят, что эта война была договорной. Но это не так»

2023/07/14, 11:52
Генерал США Абрамс считает, что Пригожин либо убит, либо находится за решёткой
Мнения

Генерал США Абрамс считает, что Пригожин либо убит, либо находится за решёткой

2023/07/14, 00:45
Коротченко: Армения стала более склонной к переговорам с Азербайджаном
Мнения

Коротченко: Армения стала более склонной к переговорам с Азербайджаном

2023/07/13, 23:01
Невзоров: Макрон мог получить палец Суровикина
Мнения

Невзоров: Макрон мог получить палец Суровикина

2023/07/13, 20:44
Колеров исключил появление росмиротворцев в Зангезуре
Мнения

Колеров исключил появление росмиротворцев в Зангезуре

2023/07/13, 20:27
Маркедонов: Россия теряет политическую эксклюзивность в армяно-азербайджанском урегулировании
Мнения

Маркедонов: Россия теряет политическую эксклюзивность в армяно-азербайджанском урегулировании

2023/07/13, 18:00