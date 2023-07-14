Путин может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки

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РФ может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки, считает британский эксперт Naval News Х. И. Саттон, передает BILD.

Для этого у РФ есть несколько возможностей:

– Корабли Черноморского флота РФ могут прямо атаковать торговые суда, которые выходят из Одессы.

– высадка в порту Одессы спецназа.

– заминирование путей следования зерновозов, обвинив при этом Украину в их подрыве.

– атака зерновозов подлодками и также обвинение Украины.

– обстрел зерновозов с самолётов.

По прогнозу Саттона, в ответ Украина может атаковать российские корабли ракетами «Гарпун» и «Нептун», а также авиацией и беспилотниками. Эксперт отмечает, что ключевую роль в урегулировании возможного конфликта будет играть Турция, которая контролирует пролив Босфор.