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Генерал США Абрамс считает, что Пригожин либо убит, либо находится за решёткой

Генерал США Абрамс считает, что Пригожин либо убит, либо находится за решёткой

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после мятежа либо убит, либо находится за решёткой, заявил генерал США Роберт Абрамс в интервью ABC News.

«Я не думаю, что он ещё жив. А если и жив, то сидит в какой-нибудь тюрьме», — сказал генерал.

Утверждение пресс-секретаря Дмитрия Пескова о встрече Пригожина и Путина 29 июня в Кремле Абрамс считает выдумкой и пропагандистским манёвром. Россиян хотят убедить, что после провала мятежа вагнеровцы проявили к президенту РФ лояльность, он сохраняет контроль над ситуацией, считает Абрамс.

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