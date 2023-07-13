Почему в МККК не желают переключать транзит на Агдам и Барду

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Андрей Громыко, многолетний министр иностранных дел СССР, утверждал, что дипломат копает себе могилу вилкой и рюмкой. Куда чаще приходится, однако, сталкиваться с ситуацией, когда вроде бы уважаемая организация копает себе если и не могилу, то уж точно яму микрофоном и ручкой. Впрочем, судите сами.

Закрытие ППП «Лачин» для автомобилей МККК остается обсуждаемой темой. На сей раз отреагировать на ситуацию решили в Евросоюзе. Пресс-служба ЕС выступила с обеспокоенных заявлением: по их мнению, МККК, «единственная крупная гуманитарная организация на Южном Кавказе», «предоставляет важнейшую гуманитарную помощь и защиту нуждающимся на основе гуманитарных принципов нейтралитета, независимости и беспристрастности», нечаянно проговорившими, что их работа «вдоль Лачинского коридора» была сосредоточена «исключительно на нуждах армянского населения», и в конце с металлом в голосе добавили: «ЕС решительно поддерживает решающую роль МККК в регионе и подтверждает свой призыв к Азербайджану обеспечить неограниченное перемещение людей и товаров по Лачинскому коридору».

Можно, конечно, напомнить еврочиновникам: Азербайджан обязался гарантировать БЕЗОПАСНОСТЬ движения по Лачинской дороге. Но не брал на себя обязательств отказываться от суверенного права любого государства на охрану границ. Или поинтересоваться, не желают ли еврочиновники открыть «гуманитарный коридор» для беженцев из стран Южного Средиземноморья через свою территорию до Великобритании, например. Но куда важнее еще раз напомнить еврочиновникам: Азербайджан был вынужден приостановить транзит автомобилей МККК через свой ППП «Лачин» именно после того, как в них НЕОДНОКРАТНО обнаруживалась контрабанда. А это, согласитесь, деятельность, далекая от гуманитарной. И тем более никак не получится принять в качестве объяснения тот жалкий лепет, который содержится в заявлении самого МККК.

Международный Комитет Красного Креста на полном серьезе заявил, что такую деятельность ни в коем случае не поддерживает и очень сожалеет, что «без нашего ведома четверо наемных водителей попытались перевезти некоторые коммерческие товары на своих транспортных средствах, на которых временно была прикреплена эмблема МККК. Эти лица не являлись сотрудниками МККК, и МККК немедленно расторг служебные контракты с ними».

И что это было? Что значит «наемные водители»? МККК вроде бы не «дворянское собрание» и не королевская семья, так что «наемными» являются все его сотрудники, от персонала женевской штаб-квартиры до водителей и уборщиц в офисах на местах. Тем более странно слышать, пардон, невнятное блеяние по поводу «временно прикрепленной эмблемы МККК». Что же получается: Международный Красный Крест не отвечает даже за собственных сотрудников? И не в состоянии проконтролировать использование даже собственной эмблемы? Пардон за такую параллель, но при открытии, к примеру, бара по франшизе регламентируется даже, где на стойке должна лежать открывалка, не говоря уже о частоте мытья стаканов, ассортимента закусок и рецептов коктейлей. А тут МККК не в курсе, что везли на автомобилях с его эмблемой? Это что же получается — завтра лого Красного Креста нанесут на танк, а МККК будет невнятно блеять что-то вроде «это временно»?

И самое главное, Азербайджан после первых же прецедентов обнаружения контрабанды по конфиденциальным каналам довел свою обеспокоенность до сведения МККК. Но никаких — НИКАКИХ! — мер не было принято. Именно тогда в Баку вынуждены были приостановить транзит. И только тогда, когда закрылся транзит, а вместе с ним накрылся медным тазом бизнес МККК на контрабанде, начались слезные призывы открыть шлагбаум.

И как-то до обидного понятно, почему в МККК тоже не хотят переключать транзит на Агдам и Барду. Где уже не будет возможностей для контрабанды.

Нурани, обозреватель