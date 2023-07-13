Гасанов и Галант заявили о необходимости расширения связей по безопасности (фото) |
Алиев рассказал Блинкену о провокациях и попытках контрабанды со стороны армян на ППП «Лачин» |
Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля |
Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку |
Макрону прислали отрезанный палец |
Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым обсудил мирные переговоры Азербайджана и Армении |
Начался визит министра обороны Израиля в Азербайджан |
Украинцы продвигаются на Бахмутском направлении |
В Госдепе отметили прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Главное Странности

Почему в МККК не желают переключать транзит на Агдам и Барду

Почему в МККК не желают переключать транзит на Агдам и Барду

Андрей Громыко, многолетний министр иностранных дел СССР, утверждал, что дипломат копает себе могилу вилкой и рюмкой. Куда чаще приходится, однако, сталкиваться с ситуацией, когда вроде бы уважаемая организация копает себе если и не могилу, то уж точно яму микрофоном и ручкой. Впрочем, судите сами.

Закрытие ППП «Лачин» для автомобилей МККК остается обсуждаемой темой. На сей раз отреагировать на ситуацию решили в Евросоюзе. Пресс-служба ЕС выступила с обеспокоенных заявлением: по их мнению, МККК, «единственная крупная гуманитарная организация на Южном Кавказе», «предоставляет важнейшую гуманитарную помощь и защиту нуждающимся на основе гуманитарных принципов нейтралитета, независимости и беспристрастности», нечаянно проговорившими, что их работа «вдоль Лачинского коридора» была сосредоточена «исключительно на нуждах армянского населения», и в конце с металлом в голосе добавили: «ЕС решительно поддерживает решающую роль МККК в регионе и подтверждает свой призыв к Азербайджану обеспечить неограниченное перемещение людей и товаров по Лачинскому коридору».

Можно, конечно, напомнить еврочиновникам: Азербайджан обязался гарантировать БЕЗОПАСНОСТЬ движения по Лачинской дороге. Но не брал на себя обязательств отказываться от суверенного права любого государства на охрану границ. Или поинтересоваться, не желают ли еврочиновники открыть «гуманитарный коридор» для беженцев из стран Южного Средиземноморья через свою территорию до Великобритании, например. Но куда важнее еще раз напомнить еврочиновникам: Азербайджан был вынужден приостановить транзит автомобилей МККК через свой ППП «Лачин» именно после того, как в них НЕОДНОКРАТНО обнаруживалась контрабанда. А это, согласитесь, деятельность, далекая от гуманитарной. И тем более никак не получится принять в качестве объяснения тот жалкий лепет, который содержится в заявлении самого МККК.

Международный Комитет Красного Креста на полном серьезе заявил, что такую деятельность ни в коем случае не поддерживает и очень сожалеет, что «без нашего ведома четверо наемных водителей попытались перевезти некоторые коммерческие товары на своих транспортных средствах, на которых временно была прикреплена эмблема МККК. Эти лица не являлись сотрудниками МККК, и МККК немедленно расторг служебные контракты с ними».

И что это было? Что значит «наемные водители»? МККК вроде бы не «дворянское собрание» и не королевская семья, так что «наемными» являются все его сотрудники, от персонала женевской штаб-квартиры до водителей и уборщиц в офисах на местах. Тем более странно слышать, пардон, невнятное блеяние по поводу «временно прикрепленной эмблемы МККК». Что же получается: Международный Красный Крест не отвечает даже за собственных сотрудников? И не в состоянии проконтролировать использование даже собственной эмблемы? Пардон за такую параллель, но при открытии, к примеру, бара по франшизе регламентируется даже, где на стойке должна лежать открывалка, не говоря уже о частоте мытья стаканов, ассортимента закусок и рецептов коктейлей. А тут МККК не в курсе, что везли на автомобилях с его эмблемой? Это что же получается — завтра лого Красного Креста нанесут на танк, а МККК будет невнятно блеять что-то вроде «это временно»?

И самое главное, Азербайджан после первых же прецедентов обнаружения контрабанды по конфиденциальным каналам довел свою обеспокоенность до сведения МККК. Но никаких — НИКАКИХ! — мер не было принято. Именно тогда в Баку вынуждены были приостановить транзит. И только тогда, когда закрылся транзит, а вместе с ним накрылся медным тазом бизнес МККК на контрабанде, начались слезные призывы открыть шлагбаум.

И как-то до обидного понятно, почему в МККК тоже не хотят переключать транзит на Агдам и Барду. Где уже не будет возможностей для контрабанды.

Нурани, обозреватель

Теги:
Из этой рубрики
У Соловьева снова истерика (видео)
Странности

У Соловьева снова истерика (видео)

2023/07/13, 13:49
Почему в МККК не желают переключать транзит на Агдам и Барду
Странности

Почему в МККК не желают переключать транзит на Агдам и Барду

2023/07/13, 10:36
"Вагнеровцы" сдают оружие (видео)
Странности

«Вагнеровцы» сдают оружие (видео)

2023/07/13, 01:00
Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог
Странности

Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог

2023/07/12, 00:31
В Германии злоумышленники сожгли Коран
Странности

В Германии злоумышленники сожгли Коран

2023/07/10, 23:34
Путин наградил племянника Кадырова
Странности

Путин наградил племянника Кадырова

2023/07/10, 22:43
В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения
Странности

В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения

2023/07/10, 19:43
Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги
Странности

Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги

2023/07/10, 16:42
В Совфеде России оскорбили Эрдогана
Странности

В Совфеде России оскорбили Эрдогана

2023/07/10, 13:10