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Отстранен от должности командующий 58-й армией России

Отстранен от должности командующий 58-й армией России

Командующий 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от должности. Об этом он сказал в обращении к военнослужащим, которое распространил депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом также командовавший 58-й армией.

«Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, которую надо было или смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, или назвать вещи своими именами», — сказал в обращении Попов.

По его словам, он «жестко» обозначил все проблемные вопросы в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». «Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовые гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника», — заявил Попов.

«В связи с этим, старшие начальники, видимо, почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один световой день, состряпали приказ, министр обороны подписал распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент», — добавил Попов.

Ранее об отстранении Попова сообщил телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера. По его данным, Попова отстранили после того, как выступил с докладом перед начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и, в частности, предлагал провести ротацию российских подразделений, находящихся на первой линии фронта. В ответ на доклад, утверждает Grey Zone, Герасимов заявил, что Иван Попов «занимается дезинформацией и паникерством».

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