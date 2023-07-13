«Вагнеровцы» сдают оружие (видео)

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ЧВК «Вагнер» уже завершает передачу своих вооружений и военной техники в Вооруженные силы. Речь идет о более чем двух тысячах единиц. Об этом заявило Министерство обороны РФ на своем Telegram-канале и выложило видео.

«Вагнеровцы», в частности, передали сотни танков, РСЗО Град, Ураган, ЗРК Панцирь, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры.

Российское ведомство утверждает, что оно также приняло «более 2,5 тыс. тонн разных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения».

В России заявили, что всю эту технику и вооружение доставляют в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техобслуживание и подготовку для дальнейшего использования.

