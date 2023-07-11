Джоли высмеяла Питта

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Голливудская актриса Анджелина Джоли публично высмеяла своего экс-супруга из-за винодельни Шато Мираваль во Франции. Об этом пишет Page Six.

Звезда 10 июля подала в суд документы против Питта, в которых заявила, что не он «построил» их французский винный бизнес. Актриса назвала его «голливудским дилетантом, который, в лучшем случае, посетил виноградники, чтобы посмотреть на труд французских рабочих, действительно сделавших бизнес».

«Питт – актер, а не винодел. Он имеет дело с иллюзиями, а не с грязью и виноградом. В течение тех лет, на протяжении которых он якобы «строил» свой бизнес, – он снимался и появлялся в десятках фильмов, не говоря уже о бесчисленных рекламных выступлениях, поездках по всему миру на кинопремьеры и посещении Голливуда… Хотя Питт, несомненно, посетил виноградники, чтобы полюбоваться работой французских рабочих, действительно сделавших бизнес успешным, он не винодел», – заявила Джоли.

Также она добавила, что Питт «разграбил» бизнес, потратив миллионы долларов прибыли на легкомысленные проекты, такие как ремонт студии звукозаписи.