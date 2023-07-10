Бутусов: Россия лишается влияния на войну в Карабахе

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Война в Украине затягивается. Очевидно, что сейчас украинская армия пока что не может полностью пробить российскую оборону, в то время как Запад думает над тем, какие типы вооружений давать Украине, а какие — нет.

С другой стороны, завтра в Вильнюсе состоится саммит НАТО, и нет ясности, будет ли участвовать в его работе президент Украины Владимир Зеленский. Главное недовольство Украины – это то, что несмотря на то, что 23 страны НАТО согласны принять Украину в альянс, ведущие государства, в том числе США, не собираются этого делать, предлагая предоставить Украине определенные гарантии безопасности по типу Израиля.

Говоря об украинском контрнаступлении, главный редактор украинского издания «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов заявил Minval.az, что Украина вынуждена вести наступление в условиях преимущества военной техники противника.

«В бронетехнике, артиллерии, особенно в авиации у противника большое количество боевых самолетов и вертолетов, в том числе с управляемым оружием. Нам приходится наступать на позиции, которые противник достаточно серьезно оборудовал. У нас нет превосходства даже в живой силе. Безусловно, наступление в этих условиях проходит сложно, и по-другому не может быть. Поэтому мы видим ползучее наступление, продавливание боевых позиций противника и таких позиционных ракетно-артиллерийских дуэлей», – сказал он.

Говоря о последних зарубежных визитах президента Украины Владимира Зеленского, эксперт сказал, что Болгария — важная страна в качестве производителя боеприпасов и имеет огромное количество складов.

«Основная цель внешней политики Украины сейчас — это получение прямой внешней помощи. Болгария — один из ведущих мировых производителей боеприпасов, у неё развитый ВПК. Поэтому отношения с Болгарией для Украины — это один приоритетов для того, чтобы получить военную поддержку», – сказал аналитик.

Однако параллельно военным действиям также идут переговоры о санкциях в отношении России, которые, по утверждению даже независимых западных аналитиков, не смогли «удушить» российскую экономику.

«Санкции имеют значение. По сути это пример, когда санкции имеют беспрецедентный масштаб. Такого в мире раньше не было, чтобы такое большое количество государств блокировали одну из крупнейших экономик мира и поставщика сырьевых ресурсов. В этом плане санкции имеют неоценимое значение, не только экономическое, но и политическое, поскольку, они вызывают долгосрочные экономические ограничения и приводят к изменению политической конфигурации», – считает аналитик.

По его словам, санкции привели к переориентированию рынка поставок вооружений и энергоресурсов.

«Мы видим, что западные страны и в целом многие страны мира отказались от российской продукции. Поэтому, безусловно, санкции имеют важное значение и оказывают огромное давление на Россию. Эта политика привела к пересмотру Россией своей политики, экономики, своей системы безопасности. Вместе с тем надо понимать, что сами санкции не могут привести к военному поражению или полному краху экономики. Это та база, которая приведет Россию к фундаментальному поражению, как отсталой страны», – добавил он.

«Поэтому для нас важно, чтобы режим санкций сохранялся как можно дольше. Таким образом в мире создается новая система безопасности, где Россия теряет возможности влиять на международную политику и в том числе на войну в Карабахе, Сирии или еще где-то», – подчеркнул он.

По мнению Бутусова, санкции усиливают безопасность во всем мире и приводят к экономическому ослаблению России на десятки лет вперед.

«Этот эффект будет длиться даже после того, как Россия проиграет в войне. Поэтому, безусловно, анализируя то, что сейчас происходит, надо понимать, что война будет долгой. И эта война определит на весь XXI век, какая будет система безопасности в Европе и Азии. Все это — благодаря эффекту санкций и тому, что большинство цивилизованных стран мира оказывают поддержку Украине» — отметил эксперт.

«Я бы хотел поблагодарить народ Азербайджана и его государство за то, что мы, понимаем за все ограничения, которые существуют, дипломатические проблемы, что война ведется на территории Азербайджана до сих пор, находит возможность оказать огромную поддержку Украине, которую мы ощущаем и мы знаем и за которую мы всегда будем благодарны», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев