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В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения

В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения

Более 60 девушек были исключены из университета за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба, сообщает газета  The Guardian.

Службы безопаcности иранских университетов насильно выгоняют обучающихся из корпусов за «неполное соблюдение» правил ношения хиджаба. Кроме того, они совершают облавы и обыски в общежитиях за публикации в соцсетях с поддержкой протестующих и приговорённых к смертной казни.

«Нас массово выгоняют из кампуса за отказ носить хиджаб, а в последние несколько дней нас жестоко преследовали за то, что мы мирно сидим в знак протеста», – заявила одна из студенток.

Такие меры стали последствиями убийства 22-летней студентки Махсы Амини, которую избили иранские полицейские за «неправильный хиджаб». После инцидента по всей стране развернулись протесты, которые жестоко и бесчеловечно подавляет иранский режим.

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