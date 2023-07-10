Живописное биение лысиной по паркету

887 Просмотров

Есть старое правило «золотой молодежи»: «Выпил — не похмеляйся, проиграл — не отыгрывайся». Э.Ф. к «золотой молодежи» не относится, правила этого, по всей видимости, не знает. Его попытка вступить в полемику с нашим сайтом — наглядное тому доказательство.

Э.Ф. решил ответить на наш опубликованный накануне комментарий. Видно, правда его очень сильно задела.

У Э.Ф. было сколько угодно возможностей просто промолчать, провести работу над ошибками, извиниться (ляпы бывают у всех, а у персон уровня Э.Ф. — тем более). Но он пошёл другим путем и принялся изрыгать в наш адрес потоки площадной брани, густо перемешанной с враньем и фейками.

Если наш сайт, как это кажется заслуженному фейкомету, «низкопробный и не читаемый», то к чему вся истерика, живописное биение лысиной по паркету и визг на лужайке? Зачем его собственный сайт старательно перепечатывает наши новости, не считая нужным ссылаться на первоисточник, и публикует наши фотографии, «обрезанные», чтобы убрать логотип Minval, о чем, приходя на собеседование к нам, рассказывали фоторепортеры его помоечного сайта? Наш сайт не был основан сыном Исы Гамбара, как об этом лжет Э.Ф. Сын экс-премьера Панаха Гусейнова тоже не имеет к нашему сайту никакого отношения. Уж кто бы тут верещал о «желтизне»…

Что же касается сути «опровержения», то господин Ф. везде выкладывает фотографию себя, любимого, но не комментарии в соцсетях, которые и вызвали справедливое возмущение. Сами эти комментарии он попытался «вдогонку» отредактировать — точно так же, как безуспешно пытался «снести» раздел форума AzeriTriColor, где озвучивал армянские пропагандистские штампы по поводу трагедии Ходжалы. Но Интернет все помнит…

Профессионалам не пришло бы в голову столь шумно отказываться от собственных слов. Такое дешевое поведение присуще исключительно «мистеру скандалу» Э.Ф. Который, едва вынырнув из одной грязной истории, тут же с упоением плюхается в другую…

Отвечать на брань и оскорбления мы не будем. Ввязываться в такое — себя не уважать. А мы себя уважаем. Так что ограничимся только советом господину Э.Ф. поменьше злоупотреблять алкоголем. Тогда скандалов, тем более таких, как на медиа-форуме, где сей персонаж напился и едва ли не учинил дебош, будет поменьше.

Ну или закусывать поплотнее, что ли… Бараниной, например.