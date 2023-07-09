Медведев пригрозил ударом по ядерным объектам в Украине и Восточной Европе

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России нужно будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям в Украине и ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаки ракетами НАТО Смоленской АЭС, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», – написал он в своем телеграм-канале.