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Прощальное турне принесло Элтону Джону рекордную выручку

Прощальное турне принесло Элтону Джону рекордную выручку

В Швеции в субботу, 8 июля, прошёл последний концерт Элтона Джона в рамках его прощального турне Farewell Yellow Brick Road, продлившегося 330 дней. Об этом сообщает The Independent.

Шоу закончилось песней Goodbye Yellow Brick Road из альбома 1973 года. Оно завершает гастрольную деятельность 76-летнего музыканта после примерно 50 лет гастролей. Певец подтвердил, что турне больше не будет, но не исключил в будущем чего-то разового. К началу июня сборы за прощальный тур были 900 миллионов долларов — это рекордная сумма.

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