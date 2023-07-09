Э.Ф. опять берется за старое

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Он в очередной раз «отличился». Э.Ф., подустав от написания длинных опусов с претензией на высокий стиль, решил пощекотать нервы себе и читателям и отправился в «горячую точку» — на Лачинскую дорогу. Однако первая же попытка «поиграть в военкора» ознаменовалась тем, что в соцсетях господин Ф. принялся старательно озвучивать «установки» армянской пропаганды.

Сфотографировавшись на мосту через реку Хакяри, к примеру, указывает: «Это территория Армении», притом что делимитации и демаркации еще не проведено, Армения продолжает удерживать в приграничье солидные территории, но при этом обвиняет Азербайджан в мифическом «вторжении на суверенную территорию Армении». А господин Ф. эти армянские измышления старательно подтверждает.

Еще один фейк — господин редактор уверяет, будто бы «дорога Лачин-Шуша находится под контролем росмиротворцев». Что, мягко говоря, не совсем так.

Начистоту говоря, главред Э.Ф. давно известен в журналистских кругах любовью к фейкометству и публикации непроверенной информации. Пока он рисовал остатками собственного профессионального реноме (от которого и так мало что осталось) и уже изрядно подмоченной, но все же трепыхающейся репутацией своего сайта, это еще можно было посчитать его личным выбором. Однако на сей раз Ф. озвучивает фейки, совпадающие с установками армянской пропаганды, которые открыто наносят ущерб уже государственным интересам Азербайджана.

И можно было бы решить, что господин Ф. просто не разобрался в том вопросе, о котором взялся писать, если бы не некоторые факты из прошлого редактора. Если кто забыл, в «нулевые» Ф., в те годы сотрудник журнала «Монитор», уже открыто обслуживал интересы армянского агитпропа в Азербайджане. Пытался в соцсетях переложить ответственность за Ходжалинский геноцид на азербайджанцев, доказательств не представил, был приперт к стенке. Писал по подсказкам Айка Демояна, директора «Музея-института «геноцида армян»», свой «Карабахский дневник», который публиковал в «Реальном Азербайджане». 14 раз посещал оккупированный на тот момент Карабах по приглашению верхушки оккупационного режима.

Потом Ф. старательно изображал раскаяние, пытался уверять, будто бы вся эта грязь и гнусь на форумах написана не им, затем ударился в традиционное «бес попутал, черт за руку дернул, я осознал ошибки, теперь буду хорошим мальчиком».

И вот это уже заставляет озвучивать совсем неприятный вопрос: Э.Ф. просто не справился с задачей по написанию репортажа с Лачинской дороги? Или взялся за старое и вновь обслуживает интересы армянской пропаганды на азербайджанском информационном поле?

Азербайджанская аудитория имеет право знать ответ на этот вопрос.