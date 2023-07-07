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Стало известно, где пройдет «Евровидение»

Стало известно, где пройдет «Евровидение»

Очередной музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции 7, 9 и 11 мая 2024 года. Об этом в пятницу сообщается на странице конкурса в Twitter.

«Добро пожаловать обратно в Мальмё! Мальмё примет Евровидение в третий раз 7, 9 и 11 мая 2024 года», – говорится в сообщении.

Заинтересованность в проведении конкурса проявили несколько шведских городов, в том числе Стокгольм, Гётеборг и Эрншёльдсвик. Как пояснила исполнительный продюсер «Евровидения-2024» Эбба Адилссон, после конкурса 2013 года в Мальмё «появилось больше современных мест для встреч», власти и жители стараются «предложить гостям и жителям принять активное участие в праздничных мероприятиях, которых будет даже больше, чем в прошлый раз».

Швеция устраивает Евровидение после победы в этом году певицы Лорин. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11 мая на Malmö Arena.

Королевство принимало международный конкурс эстрадной песни шесть раз, в том числе три раза в Стокгольме, два – в Мальмё и один – в Гётеборге.

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