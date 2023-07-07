Армения должна на бумаге признать Карабах в составе Азербайджана, заявили у Пашиняна

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Депутат от армянской правящей фракции «Гражданский договор» Геворг Папоян считает, что для предотвращения войны Армения должна признать Карабах в составе Азербайджана.

По его словам, если Армения когда-либо, при каких-либо обстоятельствах не признает Карабах в составе Азербайджана, это даст повод для новой войны. Армянская сторона, считает он, не должна предпринимать подобные шаги, которые нам ничего не дадут.

На данное заявление резко отреагировали ханкендинские сепаратисты.

«Защитник прав человека» Гегам Степанян заявил, что «было бы желательно, чтобы представители власти Армении не делали заявлений, которые наносят вред общему делу. Нужно воздерживаться от заявлений, которые не исходят из интересов народа и ставят под сомнение право на самоопределение».