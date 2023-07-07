Пашиняну дали команду «Фас!»

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Армения в своём амплуа. Никол Пашинян в парламенте «форпоста» в очередной раз громко сотрясал воздух. По версии Никола Воваевича, Азербайджан осуществляет «незаконную блокаду Лачинского коридора», многострадальные «самоопределившиеся карабахцы» лишены поставок «всех видов товаров», даже миротворцы не могут доставлять для них грузы. Почему нельзя переключить логистику на Агдам или оформлять грузы по всем таможенным правилам, не уточнил. Как соотносятся с воплями о «библейском голоде» фотографии в соцсетях о пышных вечеринках и пикниках «голодающих карабахцев», не уточнил тем более.

Обвинил Азербайджан в том, будто бы в Карабах не поступает газ и электроэнергия, притом что и то, и другое поставляется из Армении. Далее, по словам «шашлычного варчапета», оказывается, Азербайджан предъявляет Армении «необоснованные обвинения» и требует вывода армянских войск из зоны временного размещения РМК. По версии Пашиняна, никаких войск Армении там нет, а есть «армия обороны Нагорного Карабаха». Почему тела «зинворов», убитых в Карабахе, при этом пришлось передавать в Армению, не уточнил. В очередной раз отказался предоставлять Азербайджану возможность коммуникации между основной территорией и Нахчываном, заявив, будто бы «Армения никогда и нигде, ни письменно, ни устно не брала коридорных обязательств и никогда не примет подобных комментариев». Прочитать текст Трехстороннего соглашения перед тем, как нести чушь с парламентской трибуны, судя по всему, не удосужился. Или решил, что «прокатит» — опыт Мюнхена с цитированием резолюций СБ ООН по Википедии в изложении Казимирова Пашиняна ничему не научил.

Неудивительно, что МИД Азербайджана уже отреагировал на пашиняновский балаган и посоветовал «шашлычному фюреру»: «Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, она должна не только на словах, но и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и немедленно вывести ВС Армении с территории Азербайджана».

Но за кадром — любопытные подробности. Как раз накануне своего дешевого шоу Никол Пашинян переговорил по телефону с Владимиром Путиным по просьбе ханкендинских сепаратистов. Несколькими днями ранее письмо Владимиру Путину писал и Араик Арутюнян. А теперь вожак ханкендинских марионеток, если верить ереванской «Грапарак», в очередной раз собрал свой «ближний круг» (за вычетом тех, кто уже слинял в Армению) и откровенно заявил: они, то есть ханкендинские марионетки ереванских реваншистов, готовы к диалогу с Баку при одном условии – если роль посредника возьмёт на себя Россия. Оказывается, посредничество США в Ханкенди отвергают, поскольку «они подталкивают карабахских армян к интеграции с Азербайджаном, а с русскими еще есть шанс этого избежать». И вот «Грапарак» уже озвучивает надежды Арутюняна и его ближнего круга: «Учитывая письмо Араика Арутюняна Путину, не исключено, что переговоры с Баку будут вестись при посредничестве Российской Федерации».

Ну что тут сказать? Намеренно оставим в стороне гадания, насколько сильно обнадежил — и обнадежил ли — Владимир Путин Никола Пашиняна в этом разговоре. В конце концов способность армянской верхушки выискивать подтверждения своих мечтаний и прожектов там, где их нет и не было, тоже известный факт. Впрочем, если вспомнить, что Москва на встрече в Сочи предлагала «отложить» вопрос статуса Карабаха будущим поколениям, неудивительно, что российское посредничество нравится Еревану и его ханкендинским марионеткам больше, чем американское.

Любопытно, конечно, что думают в Ереване по поводу посредничества Евросоюза, особенно на фоне скорой встречи Пашиняна и Алиева на «европейской» площадке. Разница в подходах у разных посредников и попытки сторон выбирать, кто из посредников устраивает их больше — все это уже было в ходе переговоров до 44-дневной войны.

Но теперь в Армении, а тем более в Ханкенди, должны понимать: договариваться им предстоит с Азербайджаном, а не с США и не с Россией. И если до войны здесь еще могли рассчитывать на итоги «голосования пулями», то теперь, в результате «голосования «Байрактарами»», и Ереван, и тем более его марионетки в лице Арутюняна находятся не в том положении, чтобы слишком уж придирчиво перебирать варианты, капризно топать ножками и что-то там для себя требовать. Иначе есть риск упустить и те предложения Азербайджана, которые сегодня доводятся до сведения армянской стороны через посредников, включая и США. А когда в воздух вновь поднимутся «Байрактары», Akıncı и Kızılelma, плакать над упущенным шансом договориться будет уже поздно.

Отдел политики Minval.az