Араик Арутюнян пригрозил армянам Карабаха и послал их к чертям

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Араик Арутюнян, именующий себя «президентом Арцаха», в очередной раз проговорился о реальной ситуации в зоне временного размещения РМК. 29 июня, как раз в то время, пока Эммануэль Макрон на встрече с дашнаками в Марселе надувал щеки и хвастался, как он, пусть и в одиночку, защищает Армению на международной арене, Араик Арутюнян провел встречу с «депутатами» своего игрушечного «парламента».

Где ему, как сквозь зубы признают ереванские СМИ, задали вопрос о «людях, которых нет в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval) в трудные для «Арцаха» дни», уточнив, что некоторые из них «занимают высокие посты». Подтвердив тем самым, что из зоны временного размещения РМК начался процесс тихого бегства, и как всегда, в авангарде — местные «чиновники». Которые прекрасно понимают, что никаких «этнических чисток» и «геноцида» Азербайджан устраивать не будет, но за совершенные преступления спросит. И жестко.

Араик Арутюнян вначале попытался изобразить хорошую мину при плохой игре и начал мямлить, якобы в Армении находится только один из высокопоставленных лиц «Арцаха» — «министр иностранных дел». И даже попытался что-то добавить начальственным тоном: «Это мое решение, чтобы наш «министр иностранных дел» остался в Ереване, учитывая ситуацию». Но затем банально проговорился: «На самом деле, я думаю, что мы должны принимать очень строгие решения. Я назначил в СНБ высокопоставленных лиц, от начальников ведомств до президента, есть обоснование их отсутствия, есть голословное заявление о том, что членов семьи перевели, оно будет оценено как неэффективное, а решения буду принимать я».

После чего принялся грозить уехавшим: «Мы представим пакет серьезных решений, те, кто уехал из страны и уехал, сегодня сдали свое имущество в аренду, получают доход, мы должны принять решение по всем им», — пообещав проявить «очень строгое отношение» и «лишить дохода».

А в конце вообще перешел на криминальный жаргон: «Объявляют, кричат, убегают, все хотят уйти… во-первых, кто хочет, идите к черту, пусть идут с пониженным голосом, люди хотят здесь жить, здесь творить».

Интересно, конечно, какой процент из реально оставшихся в зоне временного размещения РМК в Карабахе этнических армян действительно намерен «здесь жить, здесь творить», а кто уже подыскивает варианты для переезда. Но в чем нет сомнений, так это в том, что бегство «верхушки» понятным образом отразится и на настроении «низов». Где уже понимают, что проект «миацума» закрыт, что будущего у созданных Арменией за время оккупации заведомо незаконных структур нет, и что миротворцы — это вовсе не вечная и не абсолютная гарантия.

Так что вряд ли потрясение кулачками и металл в голосе в исполнении Араика Арутюняна предотвратят новую волну бегства из Ханкенди. Пусть и не такую зрелищную, как в последние дни 44-дневной войны.

А.Шакур