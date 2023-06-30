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WP: Валерий Залужный требует снарядов, самолетов и терпения

WP: Валерий Залужный требует снарядов, самолетов и терпения

Глава Генштаба Украины Валерий Залужный дал интервью американской газете Washington Post.

Главное из интервью:

– Раздражает, когда говорят, что наступление медленное, потому что каждый метр дается кровью.

– Нам нужно больше боеприпасов. Войска должны выпустить по крайней мере столько же снарядов, сколько враг, но иногда русские превосходят в десять раз.

– Несколько танков «Leopard» уже уничтожены, Леопард на поле боя – это не Леопард, а мишень.

– Количество самолетов НАТО, которые дежурят у наших западных границ, вдвое больше, чем количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть его оттуда и перенести сюда?

– Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно было бы очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет.

– ЧВК «Вагнер» вышли с линии фронта, но российская оборона от этого не стала слабее.

– У меня много страхов, и «Вагнер» среди них. И они не единственные. Наша задача – подготовиться к худшему и максимально возможному развитию событий.

– Разговоры о ядерном ударе или подрыве ЗАЭС меня не останавливают. Нам нужно освободить наши территории.

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