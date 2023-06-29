Циничный Париж: Макрон заявил, что оказывает давление на Баку, закрыв глаза на беспредел в своей стране

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Официальный Париж, который с недавних пор в лице президента Пятой республики Эмманюэля Макрона стал поистине посмешищем на международной арене, продолжает поражать своей неадекватностью.

История Франция изобилует революциями, восстаниями, в конце концов, не стоит забывать о легендарном девизе: «Свобода, равенство, братство» времен Великой буржуазной революции. С тех пор много воды утекло, и сам девиз стал размытым.

Согласитесь, что лозунг о свободе, равенстве, братстве, звучит как музыка, но в нынешних реалиях общественно-политической жизни «демократической» Франции фальшивых ноток более, чем предостаточно. Мы не станем углубляться в дела недавно минувших дней (по историческим меркам), когда «демократическая» Франция сотнями тысяч совершала геноцид на африканском континенте. Мы не будем также ставить резонный вопрос о том, почему Франция, чьи руки не по локоть, а по горло в крови, перманентно поднимает вопрос о мифическом «геноциде армян».

Нас больше интересует то, что происходит здесь и сейчас. А сегодня во Франции происходят интересные и печальные события. Накануне в этой стране, где «соблюдены» права человека, происходит убийство: полицейские застрелили 17-летнего водителя, после того как он попытался скрыться.

По версии полиции, утром во вторник офицер остановил желтый Mercedes AMG для проверки документов. Молодой человек сначала остановил автомобиль, а затем внезапно попытался скрыться с места проверки. Ведомство заявляет, что полицейский выстрелил, так как посчитал, что водитель собирается протаранить его.

Итак, в стране проходят массовые протесты против полицейского произвола, и главе государства, хотя бы по занимаемой должности, подобает, как говорится, «расхлебать эту заваренную кашу». Но президенту Франции не до реального нарушения прав человека, причем в грубейшей форме, приведшего к летальному исходу гражданина Франции.

Его более всего интересует параллельный мир, где нарушаются права армян, где на каждом шагу за углом поджидает «кровожадный азербайджанец», который нацелен лишь на одно действо: убить армянина, расчленить, а еще нацедить кровь в специальный сосуд, чтобы отпраздновать Гурбан байрам. По мнению, армянской «очевидицы» без армянской крови Гурбан байрам теряет свой смысл как праздник.

Но мы немного отвлеклись от темы. Итак, президент Франции, не заметив бревна в собственном глазу, бросился на поиски соринки в мифической стране под названием «Арцах».

«Я оказываю большее давление на Алиева, чем на Пашиняна. Вопрос в Пашиняне. Не сомневайтесь в моей решимости в отношении «арцаха» и Армении в целом. Я продолжу прилагать усилия, даже если с этой повесткой я почти единственный в международной семье. Вы также знаете, что Франция впервые отправила своего военного атташе в свое посольство в Армении, и это что-то значит, верно? Мы должны сделать все, что в наших силах, максимально», – заявил он в ходе встречи с представителями армянской общины Марселя.

Таким образом, имея в багаже внутренних проблем массовые протесты в собственной стране, президент Франции Эммануэль Макрон ратует за права мифических «арцахцев».

Создается впечатление, что либо Макрон – абсолютный профан, как в политике, но и с очки зрения простого обывателя, или он не на своем месте, или же, к этому месту его пригвоздили армянской финансовой подпиткой.

Ни один из озвученных версий, никоим образом, не в пользу Макрона, который выпрыгивает штанов ради того, чтобы обозначить свое место в происходящих на Южном Кавказе процессах.

Посудите сами. Что из себя представляет человек, который игнорирует убийство полицейским в собственной стране, а ратует за права человека в выдуманной стране «арцах»? И вот тут на поверхность всплывают две истины: дальновидность азербайджанского президента и близорукость Макрона, пожелавшего стать большим армянином, чем Пашинян, Акопян, Мовсесян…Фамилии на окончании «ян» много.

И вот этот человек, в своих фантазиях возомнивший себя Наполеоном XXI века, пытается «впихнуть» Францию в процессы, протекающие на Южном Кавказе. И открыто саботирует усилия Брюсселя и Вашингтона по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Однако последовавшие заявления французской стороны в лице Макрона после Пражской встречи в октябре прошлого года дали ясно понять: ждать от пропитанного армянским цинизмом Парижа объективности в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, сродни ожидания молока от козла.

Еще в прошлом году Ильхам Алиев заявил, что Франции не место в регионе. И если кто хоть немного сомневался в истинности этих слов, советую еще раз перечитать слова Макрона относительно «арцаха».

Таким образом, возникает резонный вопрос: может ли лицо, который полностью потерял в собственной стране, видеть себя реальным актором в геополитических процессах, происходящих за пределами собственного государства? Он риторический.

Резюмируя сказанное, отметим, что если до заявления Макрона, как единственного в международной семье продавшегося с потрохами за армянские деньги, у него был шанс: 1 из миллиарда. То после этих слов, вероятность опустилась ниже отметки 0. А что поделать? «Арцах требует жертв», и таких «агнцов», как Макрон в хлеву армянской диаспоры немало…

Фарид Теймурханлы