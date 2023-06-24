Фарид Гаибов принял делегацию ЮНЕСКО

108 Просмотров

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял делегацию, находящуюся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международной конференцией министров и руководящих работников, ответственных за физическую культуру и спорт (MINEPS VII).

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи гости были проинформированы о ходе подготовки к конференции MINEPS.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос поблагодарила министра за теплый прием и выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане.

На встрече была отмечена важность проведения VII конференции MINEPS в нашей стране и констатировано, что организационные работы завершены. Состоялся обмен мнениями по вопросам, отраженным в программе конференции, в том числе о значимости проекта Fit for life.

На приеме участвовали помощник заместителя генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Хуан Пабло Рамирес-Миранда, директор Спортивного сектора ЮНЕСКО Филипп Мюллер, руководитель проекта Fit for Life Нэнси Маклен, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и другие.