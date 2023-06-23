В ЕС хотят принять закон, который разрешит слежку за журналистами

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В Брюсселе одобрили поправки к закону о СМИ, которые разрешат устанавливать на компьютеры и телефоны журналистов специальное шпионское ПО, сообщает The Times.

Изначально законопроект был разработан для защиты свободы СМИ, однако в среду послы ЕС приняли поправки, которые позволят государству следить за деятельностью журналистов напрямую. Представители Еврокомиссии отказались комментировать “каждый шаг законодательного процесса”, напомнив, что шпионские программы будут использоваться в крайних случаях. По итогу закон позволит напрямую следить государству за деятельностью журналистов.

Ситуацию прокомментировала старший политический советник по Европейским цифровым правам Хлоя Бертелеми. По его словам, «совет предпринимает опасные шаги по легализации неприемлемых форм слежки за журналистами и их источниками»

В ответ на это, ведущие правозащитные и журналистские организации направили открытое письмо в Совет ЕС, призывая отменить исключение в отношении “национальной безопасности”. Они также подчеркнули необходимость ограничения перечня преступлений, за которые допускается репрессивная слежка за журналистами, и усиления правовых гарантий.