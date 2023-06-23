Изменения в КоАП, касающиеся деятельности партий, приняты в первом чтении

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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

В соответствии с изменением предусмотрены штрафы за незаконные пожертвования, полученные политическими партиями, за осуществление деятельности партиями без регистрации, прием иностранцев в политические партии, неуведомление об изменениях в реестре членов партии, штрафы за открытие партиями счетов за пределами Азербайджана, штраф на сумму до 2000 манатов для партий, не предоставивших информацию о заключении договоров с партиями зарубежных стран, увеличение штрафов за вмешательство партий в деятельность государственных органов, сообщает АПА.