Мамед Аббасбейли призвал госорганизации работать добросовестно

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Для решения проблем, связанных с госзакупками в Азербайджане, все государственные организации должны работать добросовестно.

Об этом начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения нового законопроекта «О государственных закупках», сообщает Report.

«Если в государственной организации есть недобросовестный участник тендерной комиссии, его сложно разоблачить. Мы не можем установить камеры в каждой комнате. Решения проблем будут неполными, пока люди в организациях не будут работать добросовестно», – отметил начальник службы.