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Генерал Ходжес: У россиян истерика

Генерал Ходжес: У россиян истерика

Слабость военной стратегии России заключается в непонимании планов ВСУ, из-за чего глава Кремля Владимир Путин и россияне уже в истерике. Такие фигуры, как Кадыров, Пригожин и Шойгу ненавидят друг друга, и ненависть распространяется на всех уровнях. Сложившиеся обстоятельства помогут Украине одержать победу. Об этом заявил американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В эфире «Эспрессо» он рассказал о том, что главная слабость России – в непонимании того, как в дальнейшем будут действовать ВСУ. В связи с этим истерика уже не только у россиян, но и у Путина. Теперь там реально понимают, насколько сильна украинская армия.

«У россиян истерика, истерика у Путина. Они не знают, чего ждать, и не чувствуют себя в силе. Во-первых, большинство русских солдат не хотят воевать. Во-вторых, российские СМИ и военные блогеры наконец-то столкнулись с правдой после того, как им врали в течение последнего года. Теперь они видят, что украинские войска сильны, подготовлены и имеют реальный военный потенциал», – отметил Ходжес.

Прогнозируя победу Украины в войне, он также добавил, что Киеву поможет и противостояние в российское верхушке, где все ненавидят друг друга.

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Генерал Ходжес: У россиян истерика
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Генерал Ходжес: У россиян истерика

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