В Азербайджане открылся VI Международный фестиваль Мугама «Мир мугама»

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В Азербайджане открылся VI Международный Фестиваль Мугама «Мир Мугама». Организаторами фестиваля выступили Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана, поддержку мероприятию оказывают Министерство науки и образования Азербайджана и Азербайджанская национальная консерватория.

В рамках фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории 19 июня с 10:00 до 16:00 пройдет конкурс мугама.

В Международном центре мугама в 20:00 состоится выступление Дауда Хана Садозая на ребабе и индийском сароде, а в Музее каменной летописи выступят народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты Азербайджана Тайяр Байрамов, Бабек Нифталиев, Севиндж Сарыева, а также ханенде Гусейн Маликов, Айтен Магеррамова и Миралем Миралемов.

В Азербайджанской национальной консерватории в 22:00 перед зрителями выступят иранский гитарист Махан Мирараб и азербайджанский пианист Эльчин Ширинов.

Отметим, что в рамках фестиваля в Баку, Агджабеди и Шуше с участием местных и зарубежных музыкантов состоятся концерты, международные симпозиумы, на которых будут исполняться мугамные и поэтические произведения.