Генерал Ходжес: У россиян истерика |
В Польше начали подготовку белорусов для свержения Лукашенко |
Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины |
Аналитики ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ может быть приостановлено |
Иран отправит России новую партию своих дронов для ударов по Украине |
Россия не пускает ООН к затопленному левобережью Херсонщины |
Пособия, пенсии, компенсации и адресную соцпомощь в связи с праздником выплатят до 22 июня |
Ильхам Алиев принял генсека ОПЕК |
ВСУ освободили 8 населенных пунктов |
Главное Культура

В Азербайджане открылся VI Международный фестиваль Мугама «Мир мугама»

В Азербайджане открылся VI Международный фестиваль Мугама «Мир мугама»

В Азербайджане открылся VI Международный Фестиваль Мугама «Мир Мугама». Организаторами фестиваля выступили Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана, поддержку мероприятию оказывают Министерство науки и образования Азербайджана и Азербайджанская национальная консерватория.

В рамках фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории 19 июня с 10:00 до 16:00 пройдет конкурс мугама.

В Международном центре мугама в 20:00 состоится выступление Дауда Хана Садозая на ребабе и индийском сароде, а в Музее каменной летописи выступят народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты Азербайджана Тайяр Байрамов, Бабек Нифталиев, Севиндж Сарыева, а также ханенде Гусейн Маликов, Айтен Магеррамова и Миралем Миралемов.

В Азербайджанской национальной консерватории в 22:00 перед зрителями выступят иранский гитарист Махан Мирараб и азербайджанский пианист Эльчин Ширинов.

Отметим, что в рамках фестиваля в Баку, Агджабеди и Шуше с участием местных и зарубежных музыкантов состоятся концерты, международные симпозиумы, на которых будут исполняться мугамные и поэтические произведения.

 

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане открылся VI Международный фестиваль Мугама «Мир мугама»
Культура

В Азербайджане открылся VI Международный фестиваль Мугама «Мир мугама»

2023/06/19, 11:56
Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (фото)
Культура

Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (фото)

2023/06/18, 12:45
Обвинения в адрес фронтмена Rammstein потрясли барабанщика группы
Культура

Обвинения в адрес фронтмена Rammstein потрясли барабанщика группы

2023/06/17, 21:04
Нетребко и Эйвазов выступили в Вероне
Культура

Нетребко и Эйвазов выступили в Вероне

2023/06/17, 12:17
Американский актер погиб в ДТП
Культура

Американский актер погиб в ДТП

2023/06/14, 00:45
Алиев вручил орден «Истиглал» Огтаю Миргасымову
Культура

Алиев вручил орден «Истиглал» Огтаю Миргасымову

2023/06/12, 13:30
Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото)
Культура

Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото)

2023/06/07, 19:50
C YouTube удалены незаконно размещенные песни Полада Бюльбюльоглу
Культура

C YouTube удалены незаконно размещенные песни Полада Бюльбюльоглу

2023/06/01, 17:20
Певица Земфира опровергла слухи о французском гражданстве (обновлено)
Культура

Певица Земфира опровергла слухи о французском гражданстве (обновлено)

2023/05/31, 23:10