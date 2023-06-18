Эвакуации из Украины в Россию подлежат лишь раненые офицеры, рядовых лечат на месте

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Войска РФ продолжают нести большие потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 июня.

Отмечается, что российское командование установило новый порядок лечения раненых военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры.

А сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения россияне увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими как военные госпитали.