Российский депутат предложил Байдену подлечиться в Крыму

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Действующему президенту США следует приехать в аннексированный Россией Крым на лечение. С таким «приглашением» выступил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет. Парламентарий считает, что в Соединённых Штатах над политиком «просто издеваются».

«Мы за него серьёзно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нём агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это ни пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться», — утверждает парламентарий, которого цитирует РИА «Новости».

Шеремет глубокомысленно указал, что на полуострове чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России. По его словам, американский лидер наделён большими полномочиями и имеет доступ к ядерному оружию, поэтому весь мир заинтересован в его здравомыслии. К сожалению, продолжил депутат, окружение Байдена «использует его как марионетку, которой можно управлять, потому не даёт ему подлечиться, чтобы снова стать здравомыслящим человеком, который бы принимал выверенные решения на благо всего мира».

По мнению парламентария, побывав в Крыму, глава Белого дома вернётся домой совершенно другим человеком с миролюбивым мышлением и способностью принимать адекватные решения в международной политике.

«Уверен, американцы будут нам за это только благодарны», — резюмировал Шеремет.