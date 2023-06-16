«Неонацистское отребье». Путин вновь оскорбил Зеленского

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Президент РФ Владимир Путин не понимает западных коллег, которые поддерживают «неонацистское отребье» в лице украинского лидера Владимира Зеленского, хотя считает некорректным давать оценки. Об этом он сказал во время выступления на ПМЭФ.

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«О господине Зеленском ничего уже никогда не говорю, но единственное, что вызывает моё полное неприятие, — как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев. Вне зависимости от этнической принадлежности того или иного человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное», — отметил глава государства.