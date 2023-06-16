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Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, считает Путин

Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, но такой необходимости нет.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Такая возможность есть, но мы не делаем это по ряду соображений, такой необходимости нет – вот первое соображение. Потому что противник на линии фронта успеха не имеет», – сказал глава государства в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент также отметил, что атаки беспилотников на Кремль и некоторые регионы России являются попыткой спровоцировать страну на мощные ответные действия.

«Это попытка спровоцировать нас на ответные серьезные мощные действия. Это попытка нанести ущерб Кремлю, президенту РФ, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России – это все попытка спровоцировать нас на ответные действия», – сказал Путин.

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