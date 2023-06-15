Кадыров попытался доказать, что Делимханов жив, при помощи крайне странного видео (видео)

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером в среду попытался привести дополнительные доказательства того, что его соратник Адам Делимханов не убит ракетным ударом украинцев, а жив и здоров и опубликовал видео, в котором невооруженным глазом видны следы монтажа.

В видео, опубликованном в телеграм-канале Кадырова, он с Делимхановым и еще двумя соратниками сидит на траве вокруг карты. В тех местах, где Кадыров будто бы говорит о «фейке» относительно смерти Делимханова, невооруженным глазом и ухом видны склейки Там, где на словах, призванных показать, что видео свежее, оказывается сам Кадыров, хорошо видно, что движение губ не совпадает со звуком.

Кроме того, сам Делимханов ничего не говорит о шуме вокруг его персоны, хотя было бы совершенно естественно, если бы заявление «я жив и здоров, вот я» прозвучало из его уст, а не из уст Кадырова – которые к тому же на видео произносят не те слова, что слышит зритель.

Еще одна странность: Адам Делимханов, согласно информации российского государственного агентства ТАСС, находится в Украине – но сообщений о том, чтобы там же находился и Кадыров, в последнее время не было, и сам он об этом не говорил.

