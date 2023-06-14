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Главное Странности

Госдума запретила россиянам менять пол

Госдума запретила россиянам менять пол

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о полном запрете смены пола, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«На пленарном заседании 14 июня принят в первом чтении проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций», — говорится в сообщении.

В случае, если закон будет принят и подписан президентом, медработникам будет запрещено делать операции по смене пола, в том числе «формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Перечень таких аномалий будет утвержден правительством.

Авторами инициативы выступили почти 400 депутатов от всех фракций во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным.

По словам Володина, в окончательной редакции проект закона могут принять в весеннюю сессию. «Сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время в течение весенней сессии. Все зависит от нас», — сказал он.

Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

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