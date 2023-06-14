Убит, ранен или выжил: так что произошло с Делимхановым?

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Депутат Госдумы России Адам Делимханов, о ранении которого ранее сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента, жив и поехал к Кадырову, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов агентству ТАСС.

«Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу [Кадырову]. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают», — сказал Алаудинов.

Однако через полчаса в его телеграм-канале появился пост, в котором говорится, что он выезжает «в направлении места происшествия» с Делимхановым. «Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа Ахмат, выполним и этот приказ однозначно», — говорится в сообщении.

Алаудинов уточняет, что для этой поездки полностью снимает все подразделения, дислоцированные в Марьинском направлении, но куда они отправляются, не пишет.

О ранении Делимханова первым сообщил телеканал «Звезда», связанный с Минобороны. В изначальной версии сообщения «Звезда» ссылалась на пресс-службу Госдумы. Однако на сайте указано, что информацию о ранении Делимханова сообщила думская журналистка Мадина Шавлохова.