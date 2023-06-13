Боррель: Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана

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После четырехсторонней встречи, состоявшейся 22 мая в Кишиневе, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что безоговорочно признает Карабах суверенной территорией Азербайджана.

Об этом на слушаниях в Европарламенте, посвященных азербайджано-армянским отношениям, ситуации в Карабахе и на Лачинской дороге, заявил верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Обе стороны взаимно признали территориальную целостность друг друга при определенных условиях, и Армения впервые включила Карабах в состав территории Азербайджана. Однако я не знаю, каким будет окончательный результат», – подчеркнул дипломат, слова которого приводит АПА.

Боррель добавил, что премьер-министр Армении на пресс-конференции после четырехсторонней встречи однозначно заявил, что признает Карабах суверенной территорией Азербайджана, и он является первым армянским лидером, сделавшим подобное заявление в этом плане.