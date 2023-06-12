Памятка для депутатов городского совета Парижа

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В конце уходящей недели городской совет Парижа единогласно принял резолюцию, название которой звучит буквально следующим образом: «Об оказании экстренной помощи народу Арцаха и находящему убежище в Республике Армения народу Арцаха». В ней, помимо главного посыла, говорится также о том, что «в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора с 12 декабря 2022 г. 120 тысяч жителей Арцаха оказались отрезанными от остального мира» и много другого бреда.

Принятой резолюцией городские власти уполномочили мэра французской столицы призвать другие административно-территориальные единицы Франции и зарубежные города, входящие в Международный союз франкофонных городов, присоединиться к этой инициативе, начать сбор помощи и затем доставить продовольствие армянским жителям Карабаха через «гуманитарный коридор».

Ну, про «120 тысячи» жителей Карабаха члены городского совета Парижа явно «загнули». Очевидно, они просто подняли руки и проголосовали, поверил клятве «мамой клянусь» армянской диаспоры, которая, собственно, и подсунула им бумажку. К слову, точно так же парламент Франции в свое время проголосовал за резолюцию о «геноциде армян», не проверив факты и приняв за чистую монету цифру «1.5 миллиона». Подсунули бы им бумагу с цифрами «5 миллионов погибших в 1915 году» и «2 миллиона жителей Карабаха», проголосовали бы они и за это. Бумага же!

Но тут главное не эти цифры, а сама ситуация. Очевидно, круассаны в открытых парижских кафешках такие вкусные и капучино настолько ароматное, что они напрочь затмевают всякую связь городских депутатов со сложившимися реалиями в далеком регионе, причем с реалиями не на бумаге и не в мечтах, а, что называется, «на земле». Им по-прежнему кажется, что часть территории Азербайджана — это всё такой же проходной двор. Прилетел в Ереван, сел в машину и съездил, как Пекресс, в «свободный Арцах». Так и сейчас, голосуя за представленную армянской диаспорой бумаженцию, они не до конца представляют, как ситуация на земле выглядит в реальности, и кто и как будет имплементировать принятое в результате их голосования.

Ну, хорошо, допустим, собрал ты для жителей далёкого региона несколько тонн продовольствия, памперсов, акварельных красок и воздушных шариков. Ну, отправил ты весь этот груз транспортным самолетом в Ереван, а оттуда — несколькими фурами на границу. Ну, прибудут они на границу. А дальше?

А дальше перед конвоем неожиданно появятся азербайджанские пограничник и сотрудник таможенной службы с вопросом: бонжур, мсье, что везёте, откуда и куда? Ответ «гуманитарный груз» принят не будет: «правительство Азербайджана не объявляло на своей территории гуманитарную катастрофу и не обращалось к миру за помощью. Ну так, что везёте в конвое, господа хорошие?»

А в конвое — коммерческий груз. Будут ли его в Ханкенди продавать или раздавать бесплатно, дело не наше. Но для Азербайджана, не испытывающего на своей территории никакие катастрофы гуманитарного характера, прибываемый груз является исключительно коммерческим. А посему все таможенные сборы с него должны быть выплачены сполна.

Но не здесь. А будьте добры, господа, развернитесь на 180 градусов, вернитесь в Ереван, оттуда — обратно в свой Париж (или в любой другой город, с аэропортом которого у воздушной гавани им. Гейдара Алиева имеется связь), и уже оттуда можете отправить груз в Баку, где он пройдет таможенное оформление и на транспортных средствах азербайджанских компаний доставлен адресату.

Кстати, уважаемые городские законодатели Парижа, считаем своим долгом предупредить вас: если вдруг в сопроводительных документах таможенные сотрудники встретят слово «Нагорный Карабах» или «Степанакерт», а в графе «страна» не будет указан «Азербайджан», то груз отправится на склад, где будет лежать до тех пор, пока документы не будут приведены в порядок. И лежать на складе груз будет согласно установленным тарифам за хранение.

ППП в Лачине — это вам, дорогие наши французские коллеги, не российско-украинская граница, которую в августе 2014 года в одностороннем порядке пробили офицеры российских силовых структур в форме сотрудников МЧС, сопровождавших так называемый «гуманитарный конвой». Содержимое этого «гуманитарного конвоя» очень скоро всплыло в боях на Донбассе, и с тех пор граница на том участке стала «дырявой» и неконтролируемой для Киева. Лачин — это для вас не такая же бесконтрольная «дыра», через которую можно везти, что угодно и кого угодно. Прошли те времена. Если есть сомнения, то можно поинтересоваться у ваших иранских друзей. Они вам всё расскажут с тоской в голосе.

Поэтому, назрел тот момент, когда ввоз всех коммерческих грузов, поступающих для армян Карабаха, начал бы осуществляться через Баку. А можно и через аэропорт Физули. Но в любом случае, формально только так, чтобы и отправители, и получатели понимали, что Карабах — это Азербайджан!

Зухраб Дадашов