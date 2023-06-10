Провокационные игры «Русского дома»

655 Просмотров

В Баку в «Русском доме» прошла ежегодная международная акция Русского географического общества «Ночь географии». В нынешнем году она завершилась в лекцией «Шпицберген: добро пожаловать в Арктику». Как теперь рассказывает пресс-служба РИКЦ, на которую ссылаются азербайджанские информагентства, «в ходе мероприятия, организованного Baku Travelers Club и Клубом полярных путешествий, гости смогли ознакомиться с фото- и видео материалами о путешествии активистов Baku Travelers Club на Шпицберген- полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Его по праву называют «Арктикой в миниатюре», где представлены сразу несколько экосистем. Там проживает всего 2600 человек, и находятся два самых северных российских посёлка: Баренцбург и Пирамида». Мероприятие, что и говорить, интересное и познавательное. Но есть одно «но».

Можно не заострять внимание, что руководит «Русским географическим обществом» министр обороны РФ Сергей Шойгу и что именно на вручении премий РГО в 2016 году Путин как бы «в шутку» сказал свою знаменитую фразу «Границы России нигде не заканчиваются».

Для начала, Шпицберген, он же Свальбард — это не российская земля, а суверенная территория Норвегии. Согласно подписанному еще в 1920 году Шпицбергенскому трактату, этот архипелаг считается норвежской территорией, но страны-участницы договора имеют право вести там свою хозяйственную деятельность. Кроме самой Норвегии, этим правом в течение десятков лет пользовался СССР. На Шпицбергене добывали уголь. Именно так и возникли поселки Баренцбург и Пирамида. Впрочем, что именно интересовало СССР — уголь или геополитические игры — вопрос открытый. Шпицберген — острова неуютные и холодные, но они занимают чрезвычайно важное положение. Это самая близкая точка к Северному полюсу. Граждане России как бы имеют право посещать Шпицберген без шенгенских виз. В 2015 году, однако, это уже вызвало скандал: на остров прибыл Дмитрий Рогозин, который к этому моменту находился под санкциями Евросоюза.

Более того, Шпицберген, он же Свальбард, становится одной из узловых точек геополитического противостояния в Арктике. Во втором десятилетии XXI века Россия начинает здесь свою «игру мускулами». По Красной площади катают военную технику, специально разработанную для «высоких широт». В параде участвует Киркенесская бригада морской пехоты, получившая свое название после участия в освобождении от гиттлеровцев севера Норвегии — вместе с лозунгом «Можем повторить» картина получается достаточно тревожная. Уже на учениях «Запад — 2017» ВС России отрабатывают захват Шпицбергена. В 2019 году норвежские СМИ сообщили о появлении здесь чеченского спецназа (который к этому моменту еще не успел опозориться на украинской войне).

Наконец, в СМИ и научную сферу в России исподволь проталкивается тезис, что первыми Свальбард открыли вовсе не норвежцы, а русские поморы, второе название архипелага — Грумант — тут же объявили «русским», откопали карту фламандского картографа и географа Герарда Меркатора, изданную в 1569 году, где на месте современного Шпицбергена изображены семь островов под названием «Святые русские» — примерно на таком же жидком «основании» Армения предъявляла претензии на Карабах, Ирак захватывал Кувейт, а теперь Зорькин демонстрирует карты, где «нет Украины». Наконец, в 2020 году глава МИД РФ Сергей Лавров уже официально заговорил о необходимости пересмотра Щпицбергенского трактата.

И вот теперь «Русский дом» устраивает свою «Ночь географии», рассказывая о путешествии на Шпицберген и «забывая» упомянуть, чья это территория. И уже не получится не спросить: что это вообще было? Просто география или «пиар» очередных российских геополитических игр, на сей раз направленных против Норвегии?

Это, быть может, не такой явный выпад, как выставка в честь соучастника Черного Января Евгения Примакова, которую российское посольство организовало в Баку. И тем более понятно, что учреждения типа «Русского дома» живут по повестке дня той страны, которую тут представляют, в данном случае России. Но это еще не значит, что на попытки устроить здесь пиар российской «ледяной войны» в Арктике можно не обращать внимания. Для начала, стоило бы держать в голове, какие у нашей страны отношения с Норвегией, где присутствуют и исторические связи в глубокой древности, и солидные инвестиции в нефтегазовую сферу уже независимого Азербайджана, и гуманитарное сотрудничество, и четкая позиция Норвегии в отношении территориальной целостности Азербайджана.

И самое главное, в эти сомнительные игры втягивают граждан нашей страны. Даже если им самим пока что кажется, что это просто «игра в географию». В таких вещах, как посягательства на чужие границы, нет и не может быть мелочей. Особенно на фоне опыта карабахского конфликта.

Нурани, обозреватель