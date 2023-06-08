Медведев снова грозит гиперзвуковыми ударами

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена «не шибко умным человеком» после его слов о том, что некоторые страны-члены Альянсы могут отправить свою регулярную армию в помощь Киеву.

«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam (Дядя Сэм, персонифицированный образ США — прим.)? Его ведь это тоже затронет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

8 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что войска альянса могут принять непосредственное участие в украинском конфликте. По его словам, группа стран НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если стране не будет дано гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.