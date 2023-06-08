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Медведев снова грозит гиперзвуковыми ударами

Медведев снова грозит гиперзвуковыми ударами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена «не шибко умным человеком» после его слов о том, что некоторые страны-члены Альянсы могут отправить свою регулярную армию в помощь Киеву.

«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam (Дядя Сэм, персонифицированный образ США — прим.)? Его ведь это тоже затронет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

8 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что войска альянса могут принять непосредственное участие в украинском конфликте. По его словам, группа стран НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если стране не будет дано гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.

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