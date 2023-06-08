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Лукашенко: Азербайджанцы и армяне являются «родными народами», как два пальца на одной руке

Лукашенко: Азербайджанцы и армяне являются «родными народами», как два пальца на одной руке

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим странам.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ, передает БелТА.

«Терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану», — сказал Лукашенко. Он добавил, что надо разобраться в этой ситуации. Лукашенко, что поддерживает позицию премьера Армении Никола Пашиняна. «На эту власть, на него все эти недостатки обрушились», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что азербайджанцы и армяне являются родными народами. «Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко предложил странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности на период до 2035 года.

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