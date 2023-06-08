К чему готовятся сепаратисты?

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Ситуация в Карабахе развивается по двум противоположным векторам. С одной стороны, рекордная дипломатическая активность, долгожданные заявления Армении о готовности признать Азербайджан в существующих границах и т.д. С другой, новости из самого Карабаха опять напоминают боевые сводки.

Обратимся к хронологии. 7 июня боевики армянских НВФ в Карабахе, в той его части, где развернуты росмиротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в направлении Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. ВС Азербайджана приняли меры, работы были немедленно остановлены. Днем ранее, 6 июня, Минобороны Азербайджана сообщило, что «члены армянских незаконных вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными на направлениях Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Кельбаджарского районов. В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работа была немедленно остановлена». Ранее, 29 мая, армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, также попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского, Шушинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов под видом проведения сельскохозяйственных работ. ВС Азербайджана эту активность пресекли.

Наконец, вечером 4 июня армянские НВФ в «зоне безответственности» российских миротворцев запустили в направлении азербайджанских позиций разведывательный квадрокоптер. Азербайджанская армия эту вылазку пресекла.

А это уже не просто нарушения режима прекращения огня, где еще можно предположить, что у кого-то не выдержали нервы или пальнул по неясной тени в кустах. Попытки строить фортификационные укрепления под видом сельскохозяйственных работ на нескольких направлениях сразу — это явно скоординированная военная активность, которая указывает на весьма серьёзные планы армянских НВФ.

Так что же происходит? Откровенно говоря, вся эта суета в стиле милитари — заведомый маневр отчаяния.

Вспомним: президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая в Лачине по сути озвучил ультиматум: если в Ханкенди распустят свои «атрибуты государственности», то могут рассчитывать на амнистию. И предупредил: «Мы просто проявляем терпение. Хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе». Судя по всему, в окружении Араика Арутюняна осознают: если игры в сепаратизм и «миацум» продолжатся, Азербайджан вполне может провести в Карабахе антитеррористическую операцию. Так что сепаратисты напуганы, и напуганы всерьез. Впрочем, вряд ли здесь настолько самонадеянны, что действительно рассчитывают сдержать при помощи фортификации, проведенной под видом земляных работ, азербайджанскую армию, которая два с половиной года назад успешно прорвала «линию Оганяна» — эшелонированную оборону, над которой Армения работала не один десяток лет. Другой вопрос, если армянские «стратеги» сами планируют в Карабахе широкомасштабную вооруженную провокацию. Рассчитывая потом «спрятаться» за российскими миротворцами и международной поддержкой под аккомпанемент причитаний и воплей в стиле «вот, смотрите, эти азербайджанцы обещали нам интеграцию, а сами начали стрелять». Иначе нет смысла в проведении разведки азербайджанских позиций с помощью квадрокоптера. Более того, в Карабахе уже ведутся восстановительные работы, туда возвращается мирное население, и под ударом армянских диверсантов могут оказаться не только военные, но и гражданские.

Но как вся эта мышиная возня соотносится с вроде бы конструктивными заявлениями Пашиняна? Здесь можно выстроить целую конспирологическую теорию, будто бы карабахские сепаратисты не просто смертельно обижены на Пашиняна — они уже вышли из-под контроля официальных властей Армении и теперь действуют на свой страх и риск. Звучит эффектно и для кого-то, возможно, весьма удобно. Но не сказать чтобы убедительно. Скорее Пашинян избрал на нынешнем этапе ту же тактику, которой придерживался «большой друг армянского народа» и иранский сателлит Башар Асад. Напомним: на ранних стадиях гражданской войны в Сирии, когда в роли посредника выступала Турция, «дамасский халиф на комендантский час» на переговорах обещал диалог с оппозицией и реформы, а в реальности приказывал стрелять по своим гражданам. А сегодня Пашинян озвучивает на переговорах вроде бы многообещающие и конструктивные позиции, но на деле приказывает устраивать новые провокации. И такую тактику Никол Воваевич применяет не в первый раз — достаточно вспомнить переговоры на саммите СНГ в Душанбе вскоре после прихода к власти.

И если быть до конца откровенными, один раз эта тактика уже привела к новой войне, разгрому армянской армии и военно-политической катастрофе для Еревана. Но Пашинян, похоже, готов повторить.

Ну что же, ответственность за последствия в этом случае ложится на Ереван.

Нурани, обозреватель